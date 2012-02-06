27日～29日、日中友好議連（二階俊博会長）が、5年ぶりの訪中（その１）

27日から29日まで、日中友好議員連盟（会長は二階俊博衆院議員）は、5年ぶりに中国を訪問。

中国全国人民代表大会の趙楽際委員長、劉建超・中蓮部長、楊万明・中国人民対外友好協会会長、汪毅・中国共産党中央外事弁公室主任兼外交部長らと会談を行いました。

訪中団のメンバーは次の通りです。

国会議員（10名）

二階俊博・日中友好議員連盟会長（自民党）、森山裕・自民党総務会長、小渕優子・同議連事務局長（自民党）、小泉龍司・同事務局次長（自民党、法務大臣）、北側一雄・同副会長（公明党）、岡田克也・同副会長（立憲民主党）、近藤昭一・同幹事長（立憲民主党）、福島みずほ・同副会長（社民党）、浅田均・同事務局次長、と議連事務局次長の私です。

なお経済界から、永井浩二・日本経済団体連合会副会長・中国委員長ら5人、外務省からも4人、同行記者が2人という、今までの日中議連の代表団とは大きく異なる大デレゲーションでした。

27日に最初の訪問先は、二階会長と古き友人の精華大学邱勇書記らと会談し、記念植樹を行いました。

写真下は、出発にあたっての結団式。

27日の最初の訪問先は精華大学。二階氏は精華大学名誉博士、一方邱勇・精華大学書記は二階氏の母校中央大学の名誉博士との間柄。

学術問題を中心に意見交換。桜の記念植樹を行いました。