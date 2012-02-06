【お知らせ】福岡市長選・田中しんすけ候補勝利を！個人演説会へ
2022年11月14日
【お知らせ】です。
6日に告示され、20日に投開票の福岡県福岡市長選挙。
15日の18時半から西鉄天神駅直結の西鉄ホールで開催される田中しんすけ候補の「個人演説会」に国会から駆けつけ、勝利を訴えます。
プログラムも決定。
【プログラム（11/12時点）】
1. 開会挨拶 代表世話人・星乃治彦（福大名誉教授）
2. 各政党からの訴え
★ 立憲民主党 福岡県連顧問 藤田 一枝 元衆議院議員
★ 社会民主党 党首 福島 瑞穂 参議院議員
★ 日本共産党 国会対策委員長 穀田 恵二 衆議院議員
★ れいわ新選組 辻 恵 元衆議院議員（弁護士）
★ ふくおか緑の党 代表 荒木 龍昇 福岡市議会議員
★ 市民ネットワーク福岡 代理人 森 あやこ 福岡市議会議員
★ ふくおか市民政治ネットワーク福岡城南 代表 清水 倫子
3. メッセージ紹介
★ 国民民主党 泉 日出夫 北九州市議会議員メッセージ（党福岡県連幹事長）
4. 田中しんすけ市長候補からの訴え
5. 講演 中野晃一先生（上智大教授・政治学）
6. 閉会挨拶 代表世話人・片山すみこ