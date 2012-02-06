【沖縄県知事選・統一地方選挙】11日は投開票日。10日ラストスパート演説会、4国政党首そろい踏み

県民の民意が１ミリもブレていないことを示していきましょう。最後の最後まで全県・全国からオール沖縄へのご支援をお願いします。 沖縄から日本の民主主義を再構築する。その覚悟をこの選挙でうまんちゅの力で切り拓いていきましょう！

県民広場でのラストスパート演説会、国政4党、日本共産党・志位和夫、立憲民主党・、社民党・福島みずほ、れいわ新選組・山本太郎の党首がそろって玉城デニー勝利を訴えました。

11日の投開票日を控え、文字通りラストスパート。「オール沖縄」の知事候補・玉城デニー、県議補選候補・上原カイザの勝利へ最後まで奮闘しましょう。

写真下は、訴える志位和夫委員長。

手をあげ、聴衆に応える志位和夫委員長。左端が赤嶺政賢衆院議員。

デニー知事再選、共産党勝利を

宜野湾市長選、ナカニシ氏必ず

11日は、沖縄県知事選挙、県会議員補欠選挙（那覇市・南部離島区）、宜野湾市長選挙、本部町長選挙、大宜見村長選挙、伊是名村長選挙、5市（沖縄・宜野湾、名護、石垣、南城）、19町村（北谷町、西原町、南風原町、八重瀬町、国頭村、東村、大宜味村、恩納村、伊江村、伊平屋村、伊是名村、読谷村、中城村、北中城村、北大東村、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村）の投開票日です。

県知事選挙は玉城デニー（オール沖縄）、県会議員補欠選挙は上原カイザ（オール沖縄）、宜野湾市長選はナカニシ春雅（オール沖縄）の勝利を。

日本共産党は、5市に6人、9町村に12人が立候補。全員当選を。