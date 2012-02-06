【お知らせ】6月13日は「京建労」の電話による住まいの無料相談デー
2021年06月9日
お知らせです。
京建労のみなさんは、毎年6月の第2日曜日は「住宅デー」として、庖丁研ぎ・まな板削り・網戸の張替などに取り組んでいます。
しかし、今年も昨年に続き、新型コロナウイルス感染症のため、中止とのこと。残念です。
イベントとしての「住宅デー」は中止ですが、住まいの耐震、雨漏り、小修繕の相談など、住まいに関してお悩みの方に、地元の建設職人による無料電話相談が行われます。お気軽にご相談ください。
相談先は、支部事務所（支所含む）で、相談対応できる組合員数人と担当の書記局員で運営します。
日時：2021年6月13日 午前9時30分～12時（正午）
主催：全建総連住宅デー京都実行委員会 事務局団体：京建労（TEL075-662-5321）
- お近くの事務所にお電話ください。
【京都市内】北区：北支部（TEL075-492-2445）、上京区、中京区、下京区、東山区：京都中央支部（TEL075-466-3611）、南区：南支部（TEL075-671-0373）、左京区：左京支部（TEL075-701-7558）、右京区：右京支部（TEL075-323-6660）、西京区：西京支部（TEL075-391-4995）、伏見区（醍醐地域を除く）：伏見支部（TEL075-642-4999）、伏見区醍醐地域：醍醐支部（TEL075-572-4949）
【京都府南部】大山崎町、長岡京市、向日市：乙訓支部（TEL075-922-5247）、宇治市：宇治支部（TEL0774-24-2223）、城陽市、久御山町：洛南支部（TEL0774-55-2023）、綴喜郡、八幡市、京田辺市：綴喜・八幡支部（TEL0774-65-2222）、相楽郡、木津川市：相楽支部（TEL0774-76-0211）
【京都府北部】亀岡市：亀岡支部（TEL0771-23-2177）、南丹市、京丹波町：船井支部（TEL0771-62-0952）、福知山市、綾部市：中丹支部（TEL0773-22-5614）、舞鶴市：舞鶴支部（TEL0773-77-2191）、宮津市、与謝郡：宮津支部（TEL0772-22-4445）、京丹後市：奥丹後支部（TEL0772-62-6207）