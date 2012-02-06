【岩手県知事選2023】たっそ知事の「いわての政策Q&Aシリーズ」 ㉝～㊱の『動画』です。
2023年08月31日
【岩手県知事選2023】たっそ知事の「いわての政策Q&Aシリーズ」 ㉝～㊱の『動画』です。
いわての政策 Q&Aシリーズ ㉝『岩手県の観光振興策は？』
https://www.youtube.com/shorts/HukCFeDWJb4?feature=share
いわての政策 Q&Aシリーズ ㉞『岩手県が2023年に初めて導入するグリーンボンドブルーボンドって何？』
https://www.youtube.com/shorts/FcVXZYeCzwo?feature=share
いわての政策 Q&Aシリーズ ㉟『ニューヨークタイムズ紙が行くべき観光都市の２番目に盛岡市を選んだのはなぜ？①』
https://www.youtube.com/shorts/guG5yJC81Fg?feature=share
いわての政策 Q&Aシリーズ ㊱『ニューヨークタイムズ紙が行くべき観光都市の２番目に盛岡市を選んだのはなぜ？②』
https://www.youtube.com/shorts/CVx_f56XVYs?feature=share
下は、しんぶん赤旗 8月30日付です。