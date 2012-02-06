【岩手県知事選2023】たっそ知事の「いわての政策Q&Aシリーズ」 ㉙～㉜の『動画』です。
2023年08月30日
【岩手県知事選2023】たっそ知事の「いわての政策Q&Aシリーズ」 29～32の『動画』です。ぜひご覧ください。
いわての政策 Q&Aシリーズ ㉙『水産業では磯焼けがひどいらしいけれど？』
https://www.youtube.com/shorts/C9KfiNTzjME?feature=share
いわての政策 Q&Aシリーズ ㉚『燃料や飼料が高騰している畜産農家・酪農家は大丈夫？』
https://www.youtube.com/shorts/kBLtX-PPZV8?feature=share
いわての政策 Q&Aシリーズ ㉛『岩手県の県北や沿岸は県央や県南に比べて格差があると聞いたけど？』
https://www.youtube.com/shorts/YgYr_aotjP0?feature=share
いわての政策 Q&Aシリーズ ㉜『県北や沿岸の地域振興策は？』
https://www.youtube.com/shorts/b2Z1sjKzMWA?feature=share